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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور رئيسا الاتحاد الإفريقي والمصري.. ختام منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15و17سنة

الشباب والرياضة ببني
الشباب والرياضة ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف، اختتمت أمس، فعاليات منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت (15 و17 سنة) ، والتي نظمها الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالتعاون مع منطقة بني سويف وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشهد حفل ختام البطولة التي استضافتها الصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي، حضور خالد الصالحى رئيس الاتحاد الإفريقى لتنس الطاولة، والمحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الجندى رئيس منطقة بنى سويف للعبة، الكابتن طه عبد اللطيف ، و أحمد أبو المكارم  ، وأعضاء مجلس إدارة منطقة  بني سويف.

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حيث تم تكريم اللاعبين وتسليم  الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز  الأولى في كل فئة عمرية ، وتقديم التهنئة لهم بالمشاركة والتمثيل المميز بالبطولة ، والتي تأتي في إطار خطة الاتحاد المصري لنشر وتعزيز اللعبة واكتشاف الموهوبين والمتميزين فيها  من المراحل السنية الصغيرة، لانتقائهم  واختيارهم لتمثيل منتخبات مصر في اللعبة في المحافل والبطولات الدولية والقارية.

بطولة الجمهورية بني سويف الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري المصري

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