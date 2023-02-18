السلطات الأوكرانية تستغيث من الهجمات الروسية الكثيفة في لوهانسك وخاركيف

أبلغت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، عن مزيد من الهجمات الروسية في منطقتي لوهانسك وخاركيف

وقال قادة عسكريون محليون إن منطقتي لوهانسك وخاركيف بشرق أوكرانيا واجهت المزيد من الهجمات من القوات الروسية ، حيث يبدو أن الجنود الروس الذين تم تجنيدهم حديثًا سيحلون محل مقاتلي فاجنر، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك سيرهي هايدي على صفحته على "تليجرام"، "انخفض العدد بشكل ملحوظ في الوقت الحاضر مقارنة بما رأيناه قبل بضعة أشهر، على الأرجح قتلوا في قطاعي باخموت وسوليدار".

وأضاف "إننا نشهد وحدات جديدة من الأفراد الذين تم حشدهم والذين يأتون بعد عدة أشهر من التدريب وهم الذين يخوضون الهجوم الآن".

وتابع هايدي أن مدينة كريمينا بشرق البلاد هي من أكثر المناطق التي تشهد قتالا ، قائلا إن `` الوضع العام صعب لكنه خاضع لسيطرة كاملة. لقد زاد عدد الهجمات والقصف على مواقعنا بالفعل.

كما تعرضت بلدات في منطقة خاركيف ، شمال غرب لوهانسك ، لقصف من قبل القوات الروسية يوم السبت ، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين ، بحسب أوليه سينهوبوف ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف.