عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأوكرانية تستغيث من الهجمات الروسية الكثيفة في لوهانسك وخاركيف

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أبلغت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، عن مزيد من الهجمات الروسية في منطقتي لوهانسك وخاركيف

وقال قادة عسكريون محليون إن منطقتي لوهانسك وخاركيف بشرق أوكرانيا واجهت المزيد من الهجمات من القوات الروسية ، حيث يبدو أن الجنود الروس الذين تم تجنيدهم حديثًا سيحلون محل مقاتلي فاجنر، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك سيرهي هايدي على صفحته على "تليجرام"، "انخفض العدد  بشكل ملحوظ في الوقت الحاضر مقارنة بما رأيناه قبل بضعة أشهر، على الأرجح قتلوا في قطاعي باخموت وسوليدار".

وأضاف "إننا نشهد وحدات جديدة من الأفراد الذين تم حشدهم والذين يأتون بعد عدة أشهر من التدريب وهم الذين يخوضون الهجوم الآن".
وتابع هايدي أن مدينة كريمينا بشرق البلاد هي من أكثر المناطق التي تشهد قتالا ، قائلا إن `` الوضع العام صعب لكنه خاضع لسيطرة كاملة. لقد زاد عدد الهجمات والقصف على مواقعنا بالفعل.

كما تعرضت بلدات في منطقة خاركيف ، شمال غرب لوهانسك ، لقصف من قبل القوات الروسية يوم السبت ، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين ، بحسب أوليه سينهوبوف ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف.

أوكرانية الهجمات الروسية القوات الروسية السلطات الأوكرانية السلطات عدد الهجمات منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا لوهانسك الإدارة العسكرية سوليدار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

ترشيحاتنا

13 يوما تحت الأنقاض ولازالوا أحياء.. معجزة انقاذ 3 أشخاص بتركيا |فيديو

تقرير أمريكي يكشف أسرار جديدة حول أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض

هدية مصر للكونغو.. وزير الري يتفقد مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بكينشاسا

بايرن ميونخ يخسر أمام مونشجلادباخ.. ومرموش يشارك في هزيمة فولفسبورج بالدوري الألماني

وزير الصحة : عدم انتظام العاملين أضعف تردد المواطنين على مركز أبورواش

تشيلسي يواصل نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي ويخسر 0-1 أمام ساوثهامبتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل إنجلش كيك بمذاق لا يقاوم

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. العثور على جثة نجم منتخب غانا في تركيا

الفرق بين سرطان الثدي والتكيسات.. تعرف عليها

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ