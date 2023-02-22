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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انبهار عالمي بمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس

صدى البلد

بحضور اكتر من 6000 شخص مصري واجنبي تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية بجنوب أسوان بظاهرة فلكيه فريدة.

وعرضت قناه دي ام سي الفضائية تقريرا عن ظاهرة تعمد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والتي لا تتكرر الا مرتين خلال العام، اولهم يوم 22 فبراير واليوم الثاني 22 من أكتوبر.

وأكد التقرير أن هذه الظاهره تعكس نجاح القدماء المصريين في تحديد وحساب موعد تعامد الشمس في هذه المنطقة قبل نحت وبناء المعبد وذلك فضلا عن مهارة الإنشاء وضع المعبد في  زاوية انحراف محددة لاستقبال شعاع الشمس.

أسوان الملك رمسيس الثاني ظاهرة فلكية القدماء المصريين تعامد الشمس

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