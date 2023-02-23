سنتذكر هذا الموقف دائما.. السفير التركي يوجه رسالة إلى مصر

وجه السفير التركي بمصر صالح موطلو شن، رسالة إلي مصر، ونشر السفير عدة صور للمساعدات التي أرسلتها مصر إلي تركيا، لمساعدة منكوبي الزلزال.

وكتب السفير التركي:"يد الأخوة تمتد اليوم من مصر إلى تركيا، سوف نذكر دائما هذا الموقف الأخوي في الأيام الصعبة، كل الشكر والعرفان".

تخطي عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا و سوريا ال 50 ألف قتيل، وذلك حسبما أوردت الوسائل الرسمية في البلدين.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أدلى بعدة تصريحات بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا منذ أسبوعين عبر وسائل إعلام تلفزيونية، اليوم الاربعاء.

وقال وزير الداخلية التركي: "ارتفع عدد الخسائر في الأرواح في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش إلى 43 ألفا و 556".

وفي سوريا بلغ عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط إلي 6,747 قتيلا في مختلف أنحاء سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.