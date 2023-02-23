كارثة بيئية.. انشقاق الأراضي في تركيا وانقسامها بسبب الزلزال

نشرت صحيفة “يني شفق” التركية اليوم الخميس، عدة صور أبرزت فيها حدوث إنشقاقات أرضية خطيرة في عدة مناطق بتركيا.

وظهر في الصور حدوث شقوق و إنكسارات، أدت إلي إنقسام التربة و الارض إلي قسمين، منا ينذر بكارثة بيئية خلفها الزلزال المدمر.

وتخطي عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا و سوريا ال 50 ألف قتيل، وذلك حسبما أوردت الوسائل الرسمية في البلدين.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أدلى بعدة تصريحات بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا منذ أسبوعين عبر وسائل إعلام تلفزيونية، اليوم الاربعاء.

وقال وزير الداخلية التركي: "ارتفع عدد الخسائر في الأرواح في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش إلى 43 ألفا و 556".

وفي سوريا بلغ عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط إلي 6,747 قتيلا في مختلف أنحاء سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.