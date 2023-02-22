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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. آلاف السيارات حطمها زلزال تركيا المدمر

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام تلفزيونية تركية، اليوم الأربعاء، فيديوهات صورت بطائرات مسيرة، ظهرت فيها آلاف السيارات التي تحطمت بسبب الزلزال المدمر.

وقالت وسائل الإعلام أن السيارات نقلت إلي مكان واحد، ولم يصدر أي قرار بشأنها، وأغلبها غير صالح للإستخدام مرة أخري إثر التحطم الكبير.

وكان قد أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل في أحدث تغريداته، حول الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال فرانك في تغريدة رداً على أحد متابعيه الذي سأله قائلاً “يقولون إنه سيكون هناك زلزال مدمر اليوم، هل هذا صحيح؟”.

ورد العالم الهولندي قائلاً "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إنه سيكون هناك زلزال كبير، لا تصدق الشائعات".

 

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