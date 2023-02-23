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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: التغيرات المناخية من أخطر تحديات العالم خلال العقود المقبلة

التغير المناخي
التغير المناخي

أيدت ميرفت نصر الله عضو مجلس النواب، فتح الدولة ملف آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون وذلك بعد لقاء وزير البيئة بعثة البنك الدولي.

 مصر للقمة العالمية للمناخ

 

واكدت “نصر الله” لـ"صدى البلد"، أن  استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ  خلال الآونة الأخيرة تؤكد ريادة مصر واستعادتها  لمكانتها عالميًا ودوليًا، مشيرة إلى أنها قمة دولية يحضرها كل رؤساء الدول، وتحظى باهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والدولية.

واضافت أن ظاهرة التغيرات المناخية تُعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم خلال العقود القادمة، لذلك زاد اهتمام المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، ووضع آلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك جهودا عالمية ودولية متواصلة للعمل على تخفيف آثار التغير المناخي لتجنب التداعيات الخطيرة التي تُهدد صحة البشرية، وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الأرض، والاحتباس الحراري، فضلاً عن مخاطر هذه التغيرات المناخية على النواحي البيئية والاقتصادية للدول.

واختتمت النائبة ميرفت عازر، بأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على بذل مختلف الجهود لإنجاح قمة المناخ القادمة وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية.

 

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، بعثة البنك الدولي بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس جميع الجهود للإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030، وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، ما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

المجتمع الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة البيئة الدولة المصرية وزارة البيئة ياسمين فؤاد

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