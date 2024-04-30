لا لقيام دولة فلسطينية.. ترامب: أنا ضد حل الدولتين وسأحارب إيران

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار مطول مع صحيفة التايم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه سينضم إلى الجانب الإسرائيلي في المواجهة مع إيران، مضيفًا: "إذا هاجموا إسرائيل، فنعم، سنكون هناك".

وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شدد ترامب على أنه توصل إلى الاعتقاد السائد الآن في إسرائيل بأن قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل "أمر غير مرجح بشكل متزايد".

وأضاف: "لقد مر وقت عندما اعتقدت أن حل الدولتين يمكن أن ينجح.. لكن الآن أعتقد أن حل الدولتين سيكون صعبا للغاية".

ومع ذلك، فحتى دعمه لإسرائيل ليس مطلقًا، وفق صحيفة التايم. وانتقد ترامب أسلوب تعامل إسرائيل في حربها على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة، ودعا إلى "الانتهاء من الأمر".

وعندما سألته التايم عما إذا كان سيفكر في حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل لدفعها نحو إنهاء الحرب، لم يجب بنعم، لكنه لا يستبعد ذلك أيضًا.

وانتقد ترامب بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان حليفًا وثيقًا ذات يوم.

وأوضح ترامب: "كانت لي تجربة سيئة مع بيبي"، مضيفًا: كان من المفترض أن تكون العملية الأمريكية في يناير 2020 لاغتيال جنرال إيراني كبير هجومًا مشتركًا حتى تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة."

وشدد ترامب: "كان هذا شيئًا لم أنسه أبدًا". وألقي ترامب باللوم على نتنياهو لفشله في منع أحداث 7 أكتوبر، قائلًا: "لقد حدث ذلك في عهده".