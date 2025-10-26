محسن صالح: لن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات.. ولكن سنتوسع في مراكز التدريب

أشار محسن صالح عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أننا لن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مراكز التدريب.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "منتخب المغرب يعتمد على عدد كبير من المحترفين في الخارج وهذا ليس متاحا لدينا، واتفقنا على عمل سكاوتنج للبحث عن أولادنا المحترفين في الخارج، وكذلك البحث داخليا".

وأتم: "للأسف لا نمتلك لاعبين شباب يشاركون مع أنديتهم في الدوري العام، عكس المنتخبات الأخرى، التي تمتلك العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الفريق الأول".

واستكمل: "من الممكن أن نتحدث مع الأندية لإعطاء فرصة للاعبين الصغار وعدم الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الأجانب".

واختتم محسن صالح حديثه قائلا: "في المغرب هناك العديد من مراكز تدريبات المنتخبات، ولدينا حوالي 6 مراكز فقط في المحافظات، ولن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مراكز التدريب".