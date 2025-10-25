توفيق محمد: أزمة حامد حمدان في طريقها للحل.. ومنتخب مصر حلم

قال توفيق محمد لاعب بتروجيت الحالي وإنبي السابق، إن التونسي علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في الكرة المصرية، هو أسطورة كبيرة تركت علامات مؤثرة ومميزة في تاريخ النادي، مشددًا على أن الثلاثي إمام عاشور وزيزو وعبد الله السعيد هم الأفضل حاليًا، وأن الأخير هو أيضًا علامة مميزة يتعلم منها الجميع.

وتابع "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتداء قميص منتخب مصر حلم لأي لاعب، الجميع يجتهد ويسعى من أجل تحقيق أحلامه وربنا يوفق الجميع، وألف مبروك تأهل الفراعنة إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخنا.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: حامد حمدان من أقرب لاعبي الفريق لي، كنا نتمنى تواجده معنا حاليًا لكن أسباب كثيرة أدت لما حدث ربما تكون الحرب من ضمنها، في النهاية هو صاحب القرار في مشكلته، وإن شاء الله يتم حل مشكلته قريبًا.

وأردف لاعب إنبي السابق: سعيد بوجود بوادر لحل الأزمة مع سيد عيد، هو يعاملنا مثل أولاده، وإن شاء الله حامد حمدان سيعود قريبًا للمشاركة معنا وهو شيء يسعد جميع لاعبي الفريق.

واختتم توفيق محمد حديثه بالقول: أتمنى تحقيق حلم اللعب لمنتخب مصر كي يفرح أبي وأمي، ستكون تلك أفضل ما حدث لي في مسيرتي الكروية، وأتمنى ربنا يرزقني الخير سواء كملت مع بتروجيت أو انتقلت لأي فريق سواء من الثلاثي الكبار أو بالـ20 نادي، كل اللي يجيبه ربنا خير الحمد لله.