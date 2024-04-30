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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان يبحث صفقة تبادل الأسرى.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم.

وجاء إلغاء اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية الذي كان مقرراً مساء الثلاثاء لبحث جهود التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي غصون ذلك ،  أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34535 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 77704، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 61 آخرين، خلال 24 ساعة الماضية.

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كان يبحث صفقة تبادل الأسرى.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم


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