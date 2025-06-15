مران خفيف لفريق الأهلي بميامي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة ميامي صباح اليوم الأحد، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا للمواجهة القادمة أمام بالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

