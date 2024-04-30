بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

تعد البسيسة من الوصفات المحببة لدى الكثير، ويمكن تقديمها بأقل التكاليف.

طريقة عمل البسيسة

المقادير

2 كوب دقيق الذرة

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب حليب سائل

1 كوب سكر أبيض

3/4 كوب زيت ذرة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيلا

4 بيض



طريقة التحضير

30 دقيقة

ينخل الدقيق الأبيض ويضاف اليه البيكنج بودر ويترك جانباً.

يسخن الفرن علي درجة حرارة عالية.

يخفق البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي لثلاث دقائق، يضاف السكر، الزيت و السمن ويستمر في الخفق مع إضافة الحليب ثم يوضع خليط الدقيق ودقيق الذرة تدريجياً ويخفق قليلاً.

يسكب الخليط في صينية مدهونة زيت ومرشوشة بالدقيق، يمكن دهن الصينية بملعقة طحينة.

تدخل الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة، لا يتم اختبار النضج إلا بعد نصف ساعة.

بعد الاستواء، يحمر الوجه، تترك لتبرد وتقطع حسب الرغبة ثم تقدم باردة.