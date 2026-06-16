القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1448هــ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ / مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور الشحات السيد عزازى، من علماء الأزهر الشريف، كلمة أشار خلالها إلى الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم التضحية والصبر والإخلاص والعمل الجاد من أجل رفعة الأوطان.

كما ألقى اللواء أركان حرب إيهاب محمـد الفيومى، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشار خلالها إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتى إجلالاً وتعظيماً للهجرة النبوية الشريفة التى جسدت معانى عظيمة فى تاريخ الإنسانية، مستلهمين القدوة الحسنة من الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فى البذل والعطاء، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.