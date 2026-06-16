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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جي بي أوتو تطلق عروض كأس العالم على سيارات شيري بـ 60 ألف جنيه

جي بي أوتو
جي بي أوتو
أ ش أ

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري في مصر، عن إطلاق حملة ترويجية خاصة بمناسبة كأس العالم 2026، تتضمن عروض استرداد نقدي مميزة على عدد من أبرز طرازات شيري، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل قيمة للعملاء وتعزيز فرص امتلاك سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري والأداء المتميز.

وتشمل الحملة، التي تستمر حتى 19 يوليو 2026، استرداداً نقدياً بقيمة: - 60,000 جنيه مصري على سيارة Chery Arrizo 6 GT ، - 50,000 جنيه مصري على سيارة Chery Tiggo 4 Pro

وتأتي هذه العروض بالتزامن مع أجواء الحماس الكروي العالمية التي يشهدها موسم كأس العالم، لتمنح العملاء فرصة استثنائية للاستفادة من مزايا مالية حصرية عند اقتناء إحدى سيارات شيري الأكثر رواجاً في السوق المصري.

وتتميز Arrizo 6 GT بتصميمها الرياضي الجذاب وأدائها الديناميكي وتجهيزاتها التكنولوجية المتقدمة، ما يجعلها خياراً مثالياً للعملاء الباحثين عن سيارة سيدان تجمع بين الأناقة والقوة. كما توفر Tiggo 4 Pro تجربة قيادة متكاملة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بفضل تصميمها العصري ومساحتها الرحبة ومستويات الراحة والأمان المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف العملاء.

وفي هذا السياق، قال فريد فاضل, نائب الرئيس قطاع سيارات الملاكي شيري في شركة جي بي أوتو:

"نحرص دائماً على تقديم عروض استثنائية تتماشى مع المناسبات العالمية الكبرى وتمنح عملاء شيري قيمة حقيقية عند اتخاذ قرار الشراء. وتأتي حملة كأس العالم 2026 تأكيداً على التزامنا بتوفير أفضل الفرص لعملائنا للاستفادة من المزايا التي تقدمها سيارات شيري، والتي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية نمواً وثقةً في السوق المصري."

وأضاف: "نواصل العمل على تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم منتجات متطورة مدعومة بخدمات ما بعد البيع وشبكة واسعة من الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية."

ودعت جي بي أوتو العملاء الراغبين في الاستفادة من عروض كأس العالم إلى زيارة أقرب معرض أو موزع معتمد لشيري، والتعرف على تفاصيل الحملة التي تسري حتى 19 يوليو 2026 أو لحين نفاد الكميات المتاحة.

شركة جي بي أوتو علامة التجارية شيري مصر

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