ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيعود للعمل بشكل كامل بحلول يوم الجمعة، مؤكداً أن حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي ستسير بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المضيق اهتماماً عالمياً كبيراً نظراً لأهميته في نقل النفط والغاز من دول الخليج إلى مختلف أنحاء العالم.

كما أثارت التوترات الأخيرة في المنطقة مخاوف من تأثر حركة السفن التجارية وارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى مراقبون أن عودة الملاحة بشكل كامل عبر المضيق من شأنها تهدئة الأسواق العالمية وتقليل المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة على مستوى العالم.