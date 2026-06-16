بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7

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أهدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس قميص المنتخب الألماني لكرة القدم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في مدينة “إيفيان-لي-بان” الفرنسية.



وقدّم المستشار الألماني الهدية للرئيس الأمريكي فور وصوله إلى مقر انعقاد القمة للمشاركة في أعمال الطاولة المستديرة، حيث حمل القميص اسم “ترامب” والرقم (47)، في إشارة رمزية إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.



وكان ترامب قد احتفل بعيد ميلاده الثمانين خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، تزامنًا مع أجواء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.