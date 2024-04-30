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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التايم الأمريكية: ترامب ينتقد نتنياهو ويرشح "أشخاصا جيدين جدا" لخلافته

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "ما كان ينبغي أن يحدث يوم 7 أكتوبر على الإطلاق"، في إشارة إلي عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. 

وأضاف ترامب في حواره مع صحيفة التايم الأمريكية: "كان كل شيء موجودًا لوقف ذلك. وكان الكثير من الناس على علم بالأمر، كما تعلمون، الآلاف والآلاف من الناس يعرفون عنه، لكن إسرائيل لم تكن على علم بالأمر، وأعتقد أنه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يلام بشدة على ذلك".

وأوضح ترامب لمجلة تايم: "كانت لي تجربة سيئة مع بيبي (الاسم الذي يشتهر به نتنياهو)"، في إشارة إلى مقتل ضابط الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأضاف "ولم أكن سعيدا بذلك.. وكان ذلك شيئًا لم أنساه أبدًا. وقد أظهر لي شيئًا."

في الوقت نفسه، شدد ترامب علي عدم ثقته في نتنياهو، قائلًا: "أعتقد أن بيني جانتس شخص جيد، لكنني لست مستعدا لقول ذلك"، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص "الجيدين جدا" يمكنهم تولي منصب نتنياهو.

وأضاف: "لم أتحدث معه حول هذا الموضوع. لكن لديك بعض الأشخاص الجيدين جدًا الذين تعرفت عليهم في إسرائيل والذين يمكنهم القيام بعمل جيد."

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