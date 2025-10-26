مواصفات أحدث محمول لـ هونر العالمية

أعلنت شركة HONOR العالمية عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد HONOR X9d 5G، الذي يركز على المتانة والأداء المتقدم. صُمم الهاتف خصيصًا للمغامرين والمستخدمين الباحثين عن القوة، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصميم أنيق ومتين.

حقق الهاتف رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس، بعد أن نجا من سقوط حر من ارتفاع 6.133 أمتار دون أضرار، مما يعكس قوة تصميمه. يتميز الهاتف بهيكل مقاوم للصدمات مكوّن من 6 طبقات، مع تقنية Ultra Bounce Anti-Drop 3.0، ويوفر حماية استثنائية مع مقاومة السقوط حتى 2.5 متر، بالإضافة إلى معيار IP69K لمقاومة الماء والغبار.

يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.79 إنش ودقة 2640 × 1200، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 6000 شمعة. كما تدعم الشاشة تقنيات تقلل من إجهاد العين، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل.

يجمع HONOR X9d 5G بين المتانة والأداء المبتكر، ليعكس رؤية HONOR في تصميم أجهزة قوية قادرة على مواجهة التحديات اليومية، مع توفير تجربة استخدام متقدمة ومريحة.