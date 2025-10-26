قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان
رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور
رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد
«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة
رائد فضاء في ناسا يُوثّق مرور قطار ستارلينك المكون من 6750 قمرًا صناعيًا | شاهد
سوما: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية حلم تحقق على أرض الواقع |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات أحدث محمول لـ هونر العالمية

أحمد عبد القوى

أعلنت شركة HONOR العالمية عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد HONOR X9d 5G، الذي يركز على المتانة والأداء المتقدم. صُمم الهاتف خصيصًا للمغامرين والمستخدمين الباحثين عن القوة، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصميم أنيق ومتين.  

حقق الهاتف رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس، بعد أن نجا من سقوط حر من ارتفاع 6.133 أمتار دون أضرار، مما يعكس قوة تصميمه. يتميز الهاتف بهيكل مقاوم للصدمات مكوّن من 6 طبقات، مع تقنية Ultra Bounce Anti-Drop 3.0، ويوفر حماية استثنائية مع مقاومة السقوط حتى 2.5 متر، بالإضافة إلى معيار IP69K لمقاومة الماء والغبار.  

يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.79 إنش ودقة 2640 × 1200، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 6000 شمعة. كما تدعم الشاشة تقنيات تقلل من إجهاد العين، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل.  

يجمع HONOR X9d 5G بين المتانة والأداء المبتكر، ليعكس رؤية HONOR في تصميم أجهزة قوية قادرة على مواجهة التحديات اليومية، مع توفير تجربة استخدام متقدمة ومريحة.

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

