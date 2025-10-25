إبهار سريلانكا ولياقة غينيا .. فرق خطفت الأنظار بافتتاح مهرجان الإسماعيلية

شهد مساء اليوم السبت المسرح الروماني بمحافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية. ينظم المهرجان وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

افتتحت الفعاليات بمشاهد مبهرة، حيث خطفت الفرق المشاركة الأنظار بعروضها الفلكلورية التي تنوعت بين ١٢ دولة وإن كان جذب الجمهور بشكل خاص طبلة أوزبكستان وإيقاعاتها الساحرة، وأداء لبنان الذي تميز بالرقي، وبهار سريلانكا الذي أضاف نكهة استثنائية، ولياقة كينيا التي أبهرت الحضور.

تضمنت الفعاليات أوبريتًا جماعيًا يعكس روح التآلف الثقافي بين الشعوب، مستوحى من أنغام مدن القناة، وهو ما يعبر عن رسالة المهرجان في الاحتفاء بالتنوع الثقافي والتراث الإنساني المشترك.

ويشارك في دورة هذا العام 25 فرقة فنية من مصر ودول أجنبية، من بينها فرق من تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزبكستان، رومانيا، والهند. كما تشارك فرق مصرية تمثل محافظات مختلفة، إلى جانب فرق ذوي الهمم وفرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 30 أكتوبر، حيث تُقام العروض على مسارح متعددة بمحافظة الإسماعيلية ومدنها، إلى جانب تنظيم معرض للحرف البيئية والتراثية وندوة علمية، على أن تُختتم الفعاليات بحفل فني وتكريم الفرق المشاركة.