استعراضا لقواتها القتالية النووية.. كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية جديدة

قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنها أجرت مناورات على إطلاق “صواريخ كروز استراتيجية” أظهرت “الموقف الحربي” لقواتها القتالية النووية.

أطلقت وحدة صواريخ كروز الاستراتيجية في كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز “هوصال-2” من مدينة كيم تشايك الشمالية الشرقية باتجاه البحر الشرقي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان: “ضربت صواريخ كروز الاستراتيجية الأربعة بدقة الهدف المحدد مسبقا في بحر كوريا الشرقي بعد أن قطعت مدارات طيران بطول 2000 كيلومتر وثمانية أشكال لمدة 10208 ثانية إلى 10224 ثانية”.

وأضاف البيان: “أظهرت التدريبات بوضوح مرة أخرى الموقف الحربي للقوة القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تعزز بكل الطرق قدرتها على الهجوم النووي القاتل ضد القوات المعادية”.