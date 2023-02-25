بأسلوب المغافلة.. حبس شخص تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص لقيامه بالتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالجمالية.

حيث تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية، وبحوزته 3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر"، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب .