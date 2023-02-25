إسلام جمال يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده عبر انستجرام

هنأ الفنان إسلام جمال، اللاعب مروان محسن مهاجم فيوتشر، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وشارك إسلام جمال صورة تجمعهما معا عبر خاصية استوري وعلق: "كل سنة وانت طيب اخويا".

كشف الفنان إسلام جمال المعاناة التى يشهدها أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد جروب العائلة مع المخرجة منال الصيفي.

وأكد إسلام جمال فى فيديو قامت المخرجة منال الصيفي بطرحه على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أنه يشهد خلال تصوير المسلسل العديد من الحشرات والزواحف والتي يتم التعامل معها أثناء التصوير .

وقال إسلام الفيديو موجها حديثه للمخرجة منال الصيفي: أنا بحب حضرتك جدا وبحب الشغل معاكي بس فى ظروف غير دي أنا بنى آدم وعندي فوبيا وفجأة الاقي تعابين وفران وعقارب ومطالب إنى أتعامل معاهم".