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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال مشروع تركيب محولات الكهرباء في قرية بلانة أول بنصر النوبة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة محمد عبد العزيز بالتدخل الفوري مع الشكوى الواردة من أهالي قرية بلانة أول عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ، والمتعلقة بتعطل العمل بمشروع استكمال تركيب محولات .

جاء ذلك، فى ظل الاستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية  للمشاكل والشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو الجولات الميدانية أو اللقاءات الأسبوعية أو على الواتساب الشخصى له. 

وأفاد رئيس المدينة بأن قرية بلانة أول جاري تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " بها؛ لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، ومن بينها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لم يتم تركيب المحولات وأعمدة الإنارة؛ حتى لا يتأثر المواطنين بانقطاع التيار، وعقب تلك الفترة بدأت الشركة المنفذة بالدفع بـ5 فرق تعمل على مدار اليوم؛ للانتهاء من تركيب 11 محولا، بقدرات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ميجا وات، وتم التشديد على الشركة؛ للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها بنهاية مايو 2024.

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جهود

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع تركيب وزراعة الأعمدة الجديدة بحوالي 500 عمود؛ لنقل خطوط الكهرباء عليها من الأعمدة القديمة، لتكون بالحالة والجودة الفنية العالية التي تتواكب مع التجديد الكامل الذي تشهده القرية فى شبكات وخطوط الكهرباء بتركيب الـ11 محول، مما يسام بدوره فى انتظام التيار الكهربائي بالكفاءة المطلوبة

وأضاف عبد العزيز إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم استكمال باقي الأعمال بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية على قدم وساق والتي تضم مجمعات خدمية وزراعية وحرفية، وكذا وحدة الإسعاف والمطافئ ومكتب البريد والوحدة الصحية وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب وإنشاءات وتطوير المدارس.

ونوه بأنه يتم دخول أي مشروع للخدمة، فور الانتهاء منه؛ حتى يجني المواطنون ثمار الإنجازات المتتالية لمبادرة حياة كريمة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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