محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة لتقديم التهنئة على صعوده لدوري المحترفين

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نادي المنصوره لتقديم التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبين الفريق الأول لكرة القدم على الصعود لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز ، بمواجهة فريق نادي سبورتنج في استاد بتروسبورت

وأكد " مختار " على دعمه الكامل والمستمر لنادي المنصوره وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادي المنصورة مكانة رياضية كبيرة وخرج منه لاعبين مثلوا المنتخب الوطني في البطولات الأفريقية.

وأشار " المحافظ " إلي أن نادي المنصورة من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وان يعود إلي الساحة الرياضية بقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

وأشار " مختار " الي أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته .

وقال " المحافظ ": لن أترك مباراة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجيستي والمادي لنادي المنصورة، حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وأشاد المحافظ بدور الجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد اللطيف الدومانى والجهاز الإداري للنادي علي التدريب المستمر وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

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