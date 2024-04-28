عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة لتقديم التهنئة على صعوده لدوري المحترفين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نادي المنصوره لتقديم التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبين الفريق الأول لكرة القدم على الصعود لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز ، بمواجهة فريق نادي سبورتنج في استاد بتروسبورت 

وأكد " مختار " على دعمه الكامل والمستمر لنادي المنصوره وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادي المنصورة مكانة رياضية كبيرة وخرج منه لاعبين مثلوا المنتخب الوطني في البطولات الأفريقية.

وأشار " المحافظ " إلي أن نادي المنصورة من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وان يعود إلي الساحة الرياضية بقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

وأشار " مختار " الي أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته .

وقال " المحافظ ": لن أترك مباراة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجيستي والمادي لنادي المنصورة، حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وأشاد المحافظ بدور الجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد اللطيف الدومانى والجهاز الإداري للنادي علي التدريب المستمر وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

FB_IMG_1714313973155
FB_IMG_1714313973155
FB_IMG_1714313966453
FB_IMG_1714313966453
FB_IMG_1714313953864
FB_IMG_1714313953864
FB_IMG_1714313944842
FB_IMG_1714313944842
FB_IMG_1714313920181
FB_IMG_1714313920181
FB_IMG_1714313907150
FB_IMG_1714313907150
محافظ الدقهلية دوري المحترفين أيمن مختار المنتخب الوطني الدوري الممتاز البطولات الأفريقية استاد بتروسبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين شقيقين وصديقهما بإحدى قرى الدقهلية.. صور

ترشيحاتنا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

لماذا تنتج الصين سيارات أكثر من حاجتها؟ إليك السبب

تذاكر مجانية للجالية المصرية في غانا لحضور مباراة الزمالك ودريمز

10 لاعبين.. غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية الأفريقية

وصول حافلة نادي الزمالك إلى إستاد بابا يارا لمواجهة دريمز الغاني

دعاء دخول المسجد مكتوب .. ثوابه عظيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مبهج .. ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

فيديو

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ