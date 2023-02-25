كريم فهمي يتصدر إيرادات السينما أمس بـ أنا لحبيبي

شهدت إيرادات شباك تذاكر السينما، منافسة قوية بين الأفلام الذي تعرض حاليًا وهي، 9 أعمال سينمائية، حيث حصد فيلم أنا لحبيبي للنجم كريم فهمي ؛ المركز الأول بينما تذيل فيلم الحب بتفاصيله للفنان محمد نور القائمة.
ونستعرض لكم في السطور التالية إيرادات شباك تذاكر السينما أمس.
فيلم أنا لحبيبي: 278،991 جنيه
فيلم أخي فوق الشجرة: 250،448 جنيه
فيلم نبيل الجميل: 198،492 جنيه
فيلم المطاريد: 136،692 جنيه
فيلم شلبي: 136،650 جنيه
فيلم جروب الماميز:45،781 جنيه
فيلم اتنين إيجار:18،466 جنيه
فيلم الهامور ح.ع: 1،909 جنيه
فيلم الحب بتفاصيله: 357 جنيها.
فيلم أنا لحبيبي
فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها شادي الذي يسجد دوره النجم كريم فهمي .