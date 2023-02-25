كريم فهمي يتصدر إيرادات السينما أمس بـ أنا لحبيبي

شهدت إيرادات شباك تذاكر السينما، منافسة قوية بين الأفلام الذي تعرض حاليًا وهي، 9 أعمال سينمائية، حيث حصد فيلم أنا لحبيبي للنجم كريم فهمي ؛ المركز الأول بينما تذيل فيلم الحب بتفاصيله للفنان محمد نور القائمة.

ونستعرض لكم في السطور التالية إيرادات شباك تذاكر السينما أمس.

فيلم أنا لحبيبي: 278،991 جنيه

فيلم أخي فوق الشجرة: 250،448 جنيه

فيلم نبيل الجميل: 198،492 جنيه

فيلم المطاريد: 136،692 جنيه

فيلم شلبي: 136،650 جنيه

فيلم جروب الماميز:45،781 جنيه

فيلم اتنين إيجار:18،466 جنيه

فيلم الهامور ح.ع: 1،909 جنيه

فيلم الحب بتفاصيله: 357 جنيها.

فيلم أنا لحبيبي

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها شادي الذي يسجد دوره النجم كريم فهمي .