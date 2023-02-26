عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أول لقاح للوقاية من السرطان .. لهذا السبب يجب تناول الدجاج مرة كل أسبوع

الدجاج
الدجاج

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

علاج الصدفية فى الرأس ودهان للجسم.. إليك أحدث روشتة لهانى الناظر


يعانى مريض الصدفية من تشوهات تظهر فى أماكن متفرقة من الجسم والرأس لذا تعد من أخطر الأمراض المناعية لذا قدم دكتور هانى الناظر روشتة لهذا المرض المزمن


الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي


تداول بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى خلال ،مصطلح الدجاج النباتي ، خلال الآونة الأخيرة .. فما هو وكيف يتم تجهيزه فى المنزل؟


أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل
 

أعلنت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"  عن موافقتها الرسمية على أول لقاح لمرض السرطان فى العالم

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض فى العالم ويصيب أجزاء مختلفة من الجسم وله أنواع عديدة وغير معروف طريقة حقيقة تمنع الإصابة به حتى الآن لذا يعد هذا اللقاح طفرة بمعنى الكلمة.


بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أعلن رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، انخفاض سعر الفراخ 9 جنيهات وفى هذا الإطار تحدث الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية فى تصريح خاص لـ صدى البلد، فوائد تناول الفراخ حتى ولو مرة أسبوعياً.
 

الصحة المراة الفراخ الدجاج لقاح السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد الهزة الأرضية بالسويس.. البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر|تفاصيل

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

موضوعات متعلقة

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي

اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

علاج الصدفية فى الرأس ودهان للجسم.. إليك أحدث روشتة لهانى الناظر

طريقة عمل طاجن البامية بمذاق شهي

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ترشيحاتنا

نهاية العالم.. الأمم المتحدة تكشف عن مشاهد مروعة في مناطق الزلزال بتركيا

بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-2-2023

حكم صيام وقيام ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء ترد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ