نشرة المرأة والصحة| أول لقاح للوقاية من السرطان .. لهذا السبب يجب تناول الدجاج مرة كل أسبوع

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:



علاج الصدفية فى الرأس ودهان للجسم.. إليك أحدث روشتة لهانى الناظر



يعانى مريض الصدفية من تشوهات تظهر فى أماكن متفرقة من الجسم والرأس لذا تعد من أخطر الأمراض المناعية لذا قدم دكتور هانى الناظر روشتة لهذا المرض المزمن



الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي



تداول بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى خلال ،مصطلح الدجاج النباتي ، خلال الآونة الأخيرة .. فما هو وكيف يتم تجهيزه فى المنزل؟



أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل



أعلنت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" عن موافقتها الرسمية على أول لقاح لمرض السرطان فى العالم

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض فى العالم ويصيب أجزاء مختلفة من الجسم وله أنواع عديدة وغير معروف طريقة حقيقة تمنع الإصابة به حتى الآن لذا يعد هذا اللقاح طفرة بمعنى الكلمة.



بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أعلن رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، انخفاض سعر الفراخ 9 جنيهات وفى هذا الإطار تحدث الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية فى تصريح خاص لـ صدى البلد، فوائد تناول الفراخ حتى ولو مرة أسبوعياً.

