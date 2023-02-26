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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوتوماتيك .. سعر أرخص سيارة زيرو في مصر |صور

بي واي دي F3
بي واي دي F3

يبحث كثير عن فرصة شراء سيارة جديدة "زيرو" تحمل موديل العام وبقدرات نقل أوتوماتيكية، إضافة إلى سعر مناسب مقارنة باصدارات اخرى، وتعتبر النسخة بي واي دي F3 هي ارخص سيارة أوتوماتيكية الاداء ضمن موديلات 2023.

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تقدم الشركة الصينية بي واي دي السيارة F3 من خلال فئتين من التجهيزات، الاولى تتضمن ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، مع سعر رسمي يقدر بـ 360 الف جنيه، بينما تعتمد الفئة الثانية FULL OPTION والتي سنتحدث عنها في هذا الموضوع، على ناقل سرعات اخر.

بي واي دي F3

ارخص سيارة أوتوماتيك في مصر 

 

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر.

بي واي دي F3

ابعاد السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4533 مم.
  • العرض الكلي 1705 مم.
  • الارتفاع الكلي 1490 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 360 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • عدد المقاعد 5.
بي واي دي F3

تجهيزات سيارة بي واي دي F3 2023 

 

تحتوي السيارة بي واي دي F3 2023 على مكابح ABS و EBD، وعدد 2 وسائد هوائية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وعجلة قيادة قابلة للامالة "باور ستيرنج"، وجنوط رياضية 15 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي، مع مسند لليد، وانظام الحماية من السرقات إيموبليزر، بالاضافة إلى امكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين اخرى، ولوحة عدادات مضيئة، ومكيف هواء.

بي واي دي F3

سعر ارخص سيارة أوتوماتيك في مصر موديل 2023 

 

تقم الفئة الاوتوماتيكية من السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 410 الف جنيه.

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