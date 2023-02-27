شكري لـ الأسد: السوريون يعيشون بيننا كأشقائهم المصريين| صور

نشر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد صورا من اللقاء الرسمي لوزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بالرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين في دمشق، أعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتصال معه هاتفياً عقب الزلازل الذي ضرب سوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري، كما ثمن عالياً ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال.

وأكد وزير الخارجية، للرئيس السورى "الامتزاج الثقافى بين مصر وسوريا يضرب فى أعماق التاريخ، والسوريون يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين".

وقال الوزير شكرى خلال لقائه مع الرئيس السورى :" أحمل رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر إلى سوريا الشقيقة… ومستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب السورى الشقيق".

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين لقاء مع الرئيس السورى بشار الأسد، ناقلا رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر.

ووجه الرئيس بشار الأسد الشكر لـ مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء.

يأتي ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها الوزير شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية السورية، بعد أن استقبله نظيره السوري في مطار دمشق .

وتوجه أمس الوزير شكري الى العاصمة دمشق بتكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة تشمل سوريا وتركيا؛ لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة.

