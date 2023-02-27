مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجهود تعزيز الاستقرار في أفغانستان

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم /الاثنين/، دعم المجلس للجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة، مشيرًا إلى جهود دول المجلس في هذا المجال، وسعيها لتذليل العقبات أمام إيصال المساعدات للشعب الأفغاني.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال لقاء البديوي، مع المبعوث الخاص لمملكة هولندا إلى أفغانستان، إيميل دي بونت، وسفيرة مملكة هولندا لدى السعودية جانيت ألبيردا.

واستعرض البديوي، موقف مجلس التعاون تجاه الأوضاع في أفغانستان، وجدد دعوته لسلطة الأمر الواقع لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء، وذلك بتنفيذ التزاماتها بشأن السماح للنساء والفتيات بالعمل والالتحاق بالمدارس والجامعات، وحل الخلافات عن طريق الحوار، وتشكيل حكومة تشمل مكونات الشعب الأفغاني كافة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

