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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

سكان عمارات الهيئة العامة للتعاونيات بمدينة نصر يستغيثون من إزعاج المحلات

صدى البلد

اشتكى سكان عمارة رقم 40 بعمارات الهيئة العامة للتعاونيات في الحى الثامن بمدينة نصر التابعة لحى شرق مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب تضررهم من وجود محلات تجارية أسفل العقارات، مخالفة للقانون.

 

ويقول أمين عبدالرازق عمار ، مدير عام بالمعاش  فى رسالتها: "نعانى نحن سكان عمارات الهيئة العامة للتعاونيات بالحى الثامن يوميا من أزمات مرورية متكررة وباعة جائلين بخلاف انتشار القمامة، وتحويل كل الأدوار الأولي لمعظم العقارات بهذا الحي السكني الراقى إلى محال تجارية بعد بيعها، ليتحول تدريجياً هذا الحي الراقي الى حى تجاري ويتم تغيير ملامحة بشكل ملفت للنظر مما دفع أهالي هذا الحي إلى تقديم عدد من الشكاوى للفت نظر المسئولين عن هذا الحي محاولة منهم لانهاء هذه المشكلات وإيجاد حلول لها لكن دون جدوى .


 

وأضاف أن هذه المحلات تأخذ حصة من نصيب السكان بحقهم فى وجود جراجات للسيارات، لذا نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المحلات التجارية المخالفة لما تسببه لنا من أذى وضرر كبير.

 

وتابع: "كما نعانى من انتشار المخالفات بالمنطقة بداية من احتلال أصحاب المحلات للشارع حيث قاموا ببناء تند خارج المحل بضعف مساحة المحل مما تتسب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالإضافة إلى احتلالهم الأرصفة مما يعوق المارة بالإضافة إلى منع انتظار السيارات الخاصة بالسكان أمام المحلات بسبب تثبيت بلاطات اسمنتيه أمام المحلات لمنع الانتظار.

 

وناشد الأهالى المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01111633870

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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