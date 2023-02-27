برنامج تدريبي لنواب رؤساء المدن ومسئولي استلام مشروعات الرصف بكفر الشيخ.. صور

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافطة كفر الشيخ، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية برنامج متخصص في فنيات رصف الطرق "، والمقدم لمختلف القائمين على مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة من نواب المراكز والمدن، ومهندسي ومديري المشروعات بالإدارات الهندسية، والمكلفين بالإشراف واستلام الطرق.



جاء ذلك في إطار استكمال مركز استدامة للتدريب والتطوير، لخطط التنمية المهنية والبرامج التخصصية الموجهة، لمختلف الفئات الوظيفية بالمحافظة، ولمختلف الوحدات التنظيمية والإدارية للعام التدريبي 2022 – 2023م.

يأتي البرنامج ضمن الفعاليات التخصصية والفنية التي يقوم عليها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، ووكلاء الوزارة بالمحافظة، وذلك لضمان جودة المخرجات التدريبية، ولضمان ملامسة الواقع العملي على أرض الواقع ببيئة المحليات.

يقدم البرنامج المهندس حسن العرجاوي ، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس محمد الشيخ، مدير وحدة الرصف، ومن جامعة كفر الشيخ الاستشاري الهندسي للمحافظة، الدكتور أحمد صبحي، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

ويُنفذ البرنامج بنظام التدريب التفاعلي، بحيث يتم تناول عدد من الورش النظرية بقاعات مركز استدامة للتدريب والتطوير على مدار يومين، يليهم تدريب ميداني بوحدة الرصف ومعامل مديرية الطرق بالمحافظة، لمزيد من الخبرات العملية والمعايشة للتفاصيل الفنية، والأمر الذي يساهم في تحسين مخرجات أعمال الرصف بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة من خلال المتابعة المستمرة، وتعميق الفهم للمسئولين عن تلك المشروعات.

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