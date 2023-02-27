برنامج «حاضنات الفائقين بالتضامن» يكرم طلاب جامعة كفر الشيخ المتميزين.. صور

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم، الإثنين، 50 طالباً وطالبة من الفائقين في كليات، الطب، الصيدلة، العلوم، الزراعة، الذكاء الاصطناعي، الهندسة، الألسن، الآداب، التربية، التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين".



جاء ذلك خلال حفل نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، في كلية الذكاء الاصطناعي، بإشراف عام الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وإشراف تنفيذي الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي أسرة طلاب من أجل مصر.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في كلمته التي ألقاها بالإنابة عن رئيس جامعة كفر الشيخ إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور فعال في رعاية الطلاب المتفوقين، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم الدراسي، وتقديم أوجه الرعاية للطلاب من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة في تنفيذ برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي داخل جامعة كفر الشيخ من أجل الحفاظ على استمرارية التفوق الدراسي والبحثي للطلاب الجامعة.

وأشاد بالتعاون المثمر لوزارة التضامن الاجتماعي مع الجامعة في دعم الفائقين دراسيا من طلاب الجامعة، وطلاب الدراسات العليا الذين يمتلكون أفكارا بحثية قابلة للتطبيق والتنفيذ لحل المشكلات المجتمعية في المجالات المختلفة، أو فتح آفاق لمشروعات تنموية جديدة، وكذلك تشجيع الطلاب الفائقين لاستمرار تميزهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الوزارة خصصت مبالغ مالية للطلاب الفائقين بالكليات العملية بشكل شهري تصرف لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، إلى جانب دعم الأفكار البحثية التي تخدم المجتمع حتى استكمال هذه الأبحاث، للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، والتمكين الاقتصادي للخريجين، وتوفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.

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