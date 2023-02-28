اتهامات بين روسيا وأمريكا باستخدام مواد سامة في الحرب الأوكرانية.. فيديو

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني، من كييف، إن موسكو اتهمت واشنطن بإرسال مواد كيميائية سامة إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف، يوم 10 فبراير الماضي.

وأضاف "أبو الرب" في تصريحات لـ"قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تعتقد أن بأوكرانيا مختبرات لتجارب غير قانونية وغير معتبرة، إلا أن أوكرانيا تنفي هذه الادعاءات وأنها لم تستخدم أي أسلحة محرمة دولية.

وأوضح أن قوات فاجنر عقّدت القتال في ميادين الجبهة الشرقية، حسبما أعلنت أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين روسيا وأمريكا بالتحضير لاستخدام مواد سامة في مناطق عمليات الحرب الأوكرانية.

ولفت إلى أن روسيا تقول إن معاملها ستحدد البلد الذي أنتج المواد السامة وستعاقب مستخدميها في أرض المعركة.