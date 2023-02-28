المجلس الثقافي البريطاني في مصر: التعاون مع الأزهر من أفضل الشراكات

قالت إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، إنّ الأمر استغرق 80 عاما حتى يترأس المجلس امرأة، مشددة على أن المجلس يعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، بهدف بناء تفاهم وثقة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى.

وأضافت وايت خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ المجلس يعمل في مجالات الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية، موضحةً: "مكتبنا في القاهرة من أفضل المكاتب والأكثر أهمية، لدينا مؤسسة لها تاريخ طويل ونعمل عبر شراكات مع المؤسسات والمنظمات والمجموعات والشعب البريطاني والشعب المصري حتى نتبادل الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية".

وتابعت: "نحتفي بالشراكة مع الأزهر الشريف وهي من أفضل الشراكات، وعندما تقلدت منصبي، ونؤمن بقوة بالحوار بين الأديان، وأن يكون أساسا للتعاون مع الأزهر، في المرة الأولى عملنا في عام 1948م عبر مجموعة من المنح الصغيرة للأزهر بلندن والجامعات البريطانية، ورسالة الازهر معتدلة ومعروفة في العالم ونحتاج أن تكون اعلى صوتا وعبر التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة".