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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد العلم والعمل..القصة الكاملة لوفاة مدرس وسط طلابه داخل الفصل في سوهاج

المُعلم المتوفي
المُعلم المتوفي

واقعة انسانية في محافظة سوهاج.. اشتهر بين زملائه بحبه الشديد لعمله ولمهنة التدريس، وإخلاصه له، وبذل الكثير من الجهد في سبيل إخراج جيل فاهم وواعي علمياً وعملياً متسلاحاً بكل أدوات العصر الحديث، وأحبه الطلاب والمدرسون، ليتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه أحد الدروس المدرسية، وقع على آثرها مغشياً عليه وسط طلابه اللذين اصيبوا بالفزع والخوف الشديد عليه، أنه المعلم المخلص مصطفى أحمد دياب، أخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بطما، شهيد العلم والعمل بمحافظة سوهاج.

وفاة مدرس طما وسط طلابه أثناء الشرح

بداية الواقعة كانت خلال  الساعات الأولى من بداية اليوم الدراسي، حيث دخل المعلم مصطفى دياب فصله بكل نشاط وحيوية لإلقاء درسه، ووسط طلابه بعد الترحيب بهم وبدء الشرح، وقع على الأرض مغشياً عليه وسط صدمة الطلاب وخوفهم وفزعهم الشديد، وبعد استدعاء الطبيب سريعا للمدرسة تبين وفاته بأزمة قلبية مفاجئة، وبعد اصدار التصريحات اللازمة تم دفنه في مسقط رأسه.

حيث اتشحت قرية المدمر بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، بالسواد، وارتوت أرضها بدموع الأهالي أثناء سجودهم لله، وطغى الأحمر بأعينهم جميعًا لكثرة البكاء على فقيدهم، المُعلم الأربعيني الذي أفجع خبر وفاته الجميع، حيث انتهى عمره داخل إحدى فصول مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة.

المعلم فضل عمله رغم شعوره بآلام في المعدة

ويصبح المُعلم مصطفى أحمد دياب، أخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بطما، شهيد العمل، الذي تفانى في عمله وذهب لأداء يومه العملي رغم شعوره بآلام شديدة  ليلة وفاته، حسبما جاء في تصريحات أصدقاءه لـ"صدى البلد".

عمت غيمة سوداء على أهالي قرية المدمر، بعد فُراق أحد أبنائها البواسل، عن الحياة، دون وداع مُسبق أو أي مؤشرات إلى هذا الفُراق الأبدي، حيث كانت وفاته مفاجأة لطلابه وأسرته وأصدقاءه، لتقع كالصاعقة على قلوب مُحبيه وأقاربه.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

وتعود أحداث الواقعة عندما شهدت مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بقرية المدمر دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، وفاة مُعلم في بداية الأربعينات من العُمر، داخل أحد الفصول، أثناء تأدية عمله بإحدى الحصص المدرسية.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده وفاة مصطفى أحمد دياب، إخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة، بقرية المدمر، دائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة قرية المدمر مركز طما اخبار المحافظات محافظة سوهاج

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