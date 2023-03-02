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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح أغنية ولعانة من مسلسل الكبير الجزء السابع

الكبير اوي
الكبير اوي

شارك الفنان أحمد مكي، جمهوره الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وطرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل «الكبير أوي - الجزء السابع»، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

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طرح البوستر الدعائي الرسمي لـ مسلسل الكبير أوي 7

لمشاهدة الاغنية اضغط هنا

 

مسلسل الكبير أوي 7 وقنوات عرضه

أُعلن عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عبر قناة أون، ونشر عبر فيسبوك صورة لأحمد مكي بشخصيته في العمل.

وكشف الفنان هشام إسماعيل عن بدء تصوير الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوى" استعدادا لعرضه فى رمضان المقبل.

وقال هشام إسماعيل لعدسة صدى البلد: "بصور حاليا مسلسل الكبير أوى وبتمنى يعجب الجمهور وبشارك فى رمضان بمسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج وبجسد دور محامى شرير والمسلسل بيناقش قضية الصراع على الميراث".  

مسلسل الكبير أوي وأحداثه

مسلسل الكبير أوي، اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توائم، أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والثالث في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوان الثلاثة عندما يلتقوا ويتنافسوا على العمودية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.

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