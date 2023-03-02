«سياحة النواب»: قرارات الرئيس ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية في أبهى صورها

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات.

وأكدت النائبة نورا علي، في تصريحات لها، أن القرارات تأتي في توقيت مناسب للغاية في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أودت برفع الأسعار بشكل مبالغ.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة، أن الرئيس السيسي حريص على تجنيب المصريين تداعيات الأزمة وترسيخ مبادىء العدالة والحماية الاجتماعية في أبهى صورها لتحقق حياة كريمة للجميع.

وأشارت نورا علي، إلى الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تحسين الأجور والمعاشات، وهي خطوة مهمة تغلق الباب أمام الفساد وتدعم الفئات المتوسطة والأولى بالرعاية.

وتابعت: "وما يزيد من عظمة هذه القرارات كونها تأتي تزامنًا مع انتظار الأسرة المصرية قدوم شهر رمضان المبارك، وهو ما سيخفف الأعباء عن كاهل أرباب البيوت لتوفير كافة احتياجاتهم".