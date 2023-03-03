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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف نظيف .. خالد الغندور يعلق على خسارة الريال أمام برشلونة

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور من هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" #الكلاسيكو :
برشلونة يهزم فريق ريال مدريد بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس اسبانيا 🏆".

فاز برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الفرنسي كريم بنزيما سجل هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 12 لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، هدف برشلونة الأول في الدقيقة 26 بالخطأ في مرماه، عندما ارتطمت به كرة كيسي التي تصدى لها كورتوا.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بهزيمتهم على ملعبهم قبل شهر من مباراة العودة على ملعب فريق برشلونة.

 

ريال مدريد خالد الغندور برشلونة كأس ملك إسبانيا الفرنسي كريم بنزيما

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