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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الرياضة..

اتحاد القوة يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل كأس العالم بالغردقة

القوة
القوة

يعقد الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر مساء اليوم الأحد في المركز الأولمبي بالمعادي.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة وأعضاء مجلس الإدارة ومدير البطولة وعدد من مدربي ولاعبي المنتخب.

وأكدت 19 دولة مشاركتها بالبطولة وهم: روسيا وإنجلترا وإيطاليا ونيجيريا ومقدونيا وبولندا وصربيا والمجر  والهند وكازاخستان ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأزربيجان وفنلندا والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وتضم قائمة منتخب مصر من سن 20 حتى تحت 24 سنة كلًا من : نادي أسعد خليل " 56" كجم ، محمد علي ماهر "60" كجم ، حسين علي عثمان " 67.5" كجم ، أحمد علي حسين "75" كجم ، عمر أشرف محمد "82.5"كجم ، محمد صابر عنتر "90"كجم ، محمد نشأت عبدالعظيم "100"كجم ، أمير محمد سيد "110" كجم، توماس هاني لويس "125"كجم ، أحمد محمد أحمد "140"كجم .

أما من سن 24 حتى 40 فيشارك الفراعنة بكل من: محمد إسماعيل الفار"60" كجم وطه أمين طه"67.5" كجم  ومحمود أحمد عدوي "90"كجم ومصطفى محمد علي "100" كجم وحامد مصطفي خلاف "140" كجم.

وعلى مستوى السيدات ضمت قائمة منتخب مصر كلًا من: خلود إبراهيم "52" كجم ، آلاء طارق محمد "60" كجم ، آية سويلم عباس "67.5 "كجم ، فاطمة حسام "75"كجم ، جيهان السويركي "100" كجم ، داليا مبروك "60" كجم، داليا محمد "75"كجم ، ماريهان محمد "100"كجم .

بطولة كأس العالم المركز الأولمبي بالمعادي

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