أستاذ اقتصاد : تسجيل الأصناف النباتية الجديدة يحميها من القرصنة

قال الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن حماية الأصناف النباتية تعني تسجيل الأصناف النباتية الجديدة بأسماء الشركة أو من قام استنباطها، ويأتي ذلك بهدف حمايتها ومنع مشاركتها والاعتداء عليها والقرصنة فيها كما كان يحدث في الماضي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك إجراءات تابعة لمكتب حماية الأصناف النباتية بالاشتراك مع المعاهد العلمية المختصة، موضحا أن مصر لديها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إذ أن الكتاب الرابع من هذا القانون يختص بشأن حماية الأصناف النباتية.

تأسيس مكتب خاص بالأصناف النباتية

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه تم تأسيس مكتب لحماية الأصناف النباتية في وزارة الزراعة ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويختص بمنح الشهادات لحماية الأصناف النباتية، لافتا إلى أن مكتب حماية الأصناف النباتية منح شهادات لنحو 506 أصناف سواء لشركات قطاع خاص أو أخرى تابعة للقطاع العام أو مصري أو أجنبي.