وحشتوني أوي .. ياسر جلال يعلق على صورته مع والديه

نشر الفنان ياسر جلال، صورة نادرة متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تجمعه بوالديه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “وحشتوني أوي”.

مسلسل للعدالة وجه آخر

ومن ناحية أخرى، بدأت أسرة مسلسل “للعدالة وجه أخر” الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال التصوير، وهو العمل الذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.

وياتى قرار عرض مسلسل “للعادالة وجه آخر” خارج السباق الرمضاني ، بعد تأجيله العام الماضى بسبب انشغال ياسر جلال فى تصوير مسلسل “جودر 2”.

للعدالة وجه آخر مسلسل 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وبطولة والفنانة أروى جودة، ومحمد جميكا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يحمل جانبًا من التشويق والإثارة.