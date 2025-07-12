الليلة .. آمال ماهر ووليد توفيق يحييان حفلهما في مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

تستعد النجمة آمال ماهر، والنجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء الليلة الثانية من حفلات مهرجان مراسي ليالي مراسي والذي يقام مساء اليوم، السبت.

وكان روج وليد توفيق، لحفله في مهرجان ليالي مراسي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: وصلت إلى مطار مصر الحبيبة.. استنوني يوم 12 القادم في مراسي.. في حفل جماهيري مع المطربة الكبيرة آمال ماهر.

ألبوم آمال ماهر

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر

من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر

مهرجان ليالي مراسي

وفي حفل غير مسبوق، افتتح النجمان رامي صبري وبهاء سلطان مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، السبت الماضي، وسط حماس وتفاعل كبيرين من الجمهور حيث قدموا عددًا كبيرا من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفلات مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.