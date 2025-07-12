قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
أذكار المساء الواردة عن النبي .. رددها الآن
قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري
فيفا يختار حكم نهائي مونديال الأندية بين باريس وتشيلسي رسميا
منظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود بغزة بلغ مستويات حرجة
التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027
الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يهدد بوقف العمليات الإنسانية
وزير خارجية إيران: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم
ممتن لحبكم.. حسين الجسمي يعلن عن موعد طرح أول أغاني ألبومه الجديد
مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة .. آمال ماهر ووليد توفيق يحييان حفلهما في مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

بوستر حفل وليد توفيق وامال ماهر بمهرجان مراسي
بوستر حفل وليد توفيق وامال ماهر بمهرجان مراسي
تقى الجيزاوي

تستعد النجمة آمال ماهر، والنجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء الليلة الثانية من حفلات مهرجان مراسي ليالي مراسي والذي يقام مساء اليوم، السبت.

وكان روج وليد توفيق، لحفله في مهرجان ليالي مراسي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: وصلت إلى مطار مصر الحبيبة.. استنوني يوم 12 القادم في مراسي.. في حفل جماهيري مع المطربة الكبيرة آمال ماهر.

ألبوم آمال ماهر 

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر 
من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر

مهرجان ليالي مراسي

وفي حفل غير مسبوق، افتتح النجمان رامي صبري وبهاء سلطان مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، السبت الماضي، وسط حماس وتفاعل كبيرين من الجمهور حيث قدموا عددًا كبيرا من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفلات مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.

آمال ماهر وليد توفيق مهرجان مراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يواصل الزحف نحو كأس العالم ويترقب حسم مواعيد الحسم

جوارديولا

بسبب المدرب الأعظم .. صافرات الاستهجان تصيب جوارديولا

الإيطالي ستيفانو بيولي

ستيفانو بيولي يودع جماهير النصر بعد عودته رسميًا لتدريب فيورنتينا

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد