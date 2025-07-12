مدير مركز نيويورك للسياسات: الوضع في الشرق الأوسط خطير خاصة ما يحدث بـ غزة

أكد جاستن توماس، مدير مركز نيويورك للسياسات، أن الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط تمثل خطرًا بالغًا خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد أوضاعًا إنسانية وأمنية معقدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار المباحثات بين الأطراف المختلفة يمنح فرصة لتحقيق تقدم حقيقي في الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية والسياسية التي تعصف بالقطاع.

وأوضح توماس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق إنجازات على صعيد السياسة الخارجية، وعلى المستوى المحلي داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا يصب في مصلحة الجميع سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف الخبير الأمريكي، أن حركة حماس كانت قد طرحت عددًا من الشروط المتعلقة بالمباحثات الجارية، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت تتعامل مع ملف إدخال المساعدات الإنسانية بمرونة أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مشددًا على ضرورة أن يُسمح للولايات المتحدة بالاضطلاع بدور رئيسي في توزيع المساعدات داخل القطاع، مؤكدًا أهمية إشراك منظمات دولية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر لضمان تنسيق أفضل للعمل الإنساني في غزة.