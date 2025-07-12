بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي

حذر بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدةـ من أن نقص الوقود في غزة قد بلغ مستويات حرجة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة، إنه من دون وقود كاف قد نضطر لوقف عملياتنا بالكامل في غزة.

وأكد بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة، أن سكان غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي على نطاق واسع ويقفون على حافة المجاعة".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 3 جنود جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة بمركبة عسكرية من المقاومة الفلسطينية بالقطاع المحاصر والمفروض عليه الجوع منذ أكتوبر 2023.

وذكر موقع واللا العبري بإصابة جندي في شمال قطاع غزة وجنديين آخرين خلال معارك في جنوب القطاع