مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة المصرية نجحت في تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية بمحطة بنبان بـ320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات.

وأضاف "القليوبي" خلال لقائه ببرنامج "ناسنا" تقدمه ماجدة المهدي وثروت إمبابي، على قناة "المحور" أن محطة بنبان هي مثال جيد وناجح تستطيع من خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص المشاركة بدون تخوف.

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهود منذ 2017 لبناء خريطة كاملة شمسية للدولة واختيار الأماكن المشمسة، وهناك مستويات تستهدف الأماكن ذات الحرارتة العالية.

الربط والشبكات القومية

وأوضح أنه تم تصنيف ههذ الاماكن بما تتناسب مع الخريطة، وهناك تسهيل من وزارة الكهرباء لايجاد المحولات من الربط والشبكات القومية، مؤكدا أن الدولة أعطت نوع من الثقة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن هناك هدف يتم تنفيذه وهو سياسية تغيير الاقتصاد المصري، من خلال منتجات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر لديها معادلة مزيج الطاقة وتعتمد على مصادر مختلفة.

