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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لبيان ترامب حول روسيا

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط، وسط ترقب التجار لاحتمال فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة لتقييد صادرات الطاقة الروسية.

صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتم تسويته فوق مستوى 68 دولاراً للبرميل، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتزم إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا يوم الاثنين، مجدداً في الوقت نفسه انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشير إحدى مشاريع العقوبات، التي حظيت بدعم ما لا يقل عن 85 عضواً في مجلس الشيوخ، إلى فرض رسوم بنسبة 500% على الصين والهند في حال شرائهما أي شحنات من الطاقة الروسية.

ترمب يستعد لإصدار بيان حاسم حول روسيا ويلوح بعقوبات جديدة

"قد تقرر الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل" وفق تقرير صادر عن "كومرتس بنك" (Commerzbank). 

وأضاف: "من المرجح أن يكون انخفاض الإمدادات من روسيا أحد الأسباب التي مكّنت أسعار النفط حتى الآن من امتصاص الزيادة الكبيرة في إنتاج (أوبك+)".

تهديدات رسوم ترمب

في المقابل، حدّت التهديدات التجارية من ارتفاع الأسعار، إذ هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 35% على بعض السلع الكندية. غير أن هذه الرسوم لن تُطبق على السلع المتداولة ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستثناء. كما يُتوقع أن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم منخفضة نسبياً بنسبة 10% على بعض الواردات المتعلقة بالطاقة.

رسوم ترمب سعر خام غرب تكساس أسعار النفط النفط الطاقة

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