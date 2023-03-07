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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العامة للاستثمار: حققنا صافي استثمار أجنبي مباشر 8.9 مليار دولار في 2021-2022

حسام هيبة الرئيس
حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع لرؤية دقيقة وعلمية، من بنوك الاستثمار التي تتولى   عملية الترويج، قائلاً : " الموضوع بيتم بشكل علمي ويتم تحديد الشركات التي سيتم طرحها ولدينا بنوك إستثمار قوية جداً  وهي المنوط بها  الترويج للطروحات  وده مش شغلانة الحكومة أن تقوم بالترويج وهي من تحدد التوقيت والمدى السعري ".

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حسام هيبة: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للشركات الصينية

وتابع حسام هيية، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أنه من البداية عندما إختيرت الشركات للطرح خضعت لمعايير   دقيقة وعلمية قائلاً : " عندما طرحت الشركات خضعت لمعيار   أيه الي ينفع الطرح في البورصة أو لمستثمر إستراتيجي وسوف يتم الاعلان عن ذلك في  التوقيت المناسب.


وقال حسام هيبة، إن صافي  الاستثمار الاجنبي المباشر البالغ  8.9 مليار  دولار في العام المالي 2021-2022 صافي الاستثمار في القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنةً بـ6.4 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن القطاع البترولي حقق سالب 2.6 مليار دولار تدفقات للخارج؛ مما أدى إلى أن صافي الاستثمار بلغ 8.9 مليار دولار.

 

وأضاف حسام هيبة،  قائلاً :" المعدل كويس في ظل الظروف الحالية رغم أنه ليس المأمول ولا المستهدف  كنا  عاوزين 15 مليار دولار  لكن في ظل الظروف   الحالية لايمكن أن أكمل في المستهدف  
موضحاً أن تحدي جذب الدولار للداخل المصري حتى لايتوجه للولايات المتحدة الامريكية  وهو مايحدث حالياً   قائلاً : “ التحدي دلوقتي هو جذب الدولار للداخل المصري بدل مايروح للولايات المتحدة الامريكية”.


وأشار إلى أن تحسين بيئة الاعمال يستهدف  المستثمر المحلي قبل الاجنبي  حيث أنه الاساس وهذا  مانعمل عليه  في الاقتراب من مشكلاتهم   قائلاً بحاول اققرب  للمستثمر المحلي وأسمع لمشكلاته عبر جلسات حوار والمشاكل في أغلبها تنحصر في إجراءات روتينية  وتضارب في تنفيذ القوانين.


مبيناً أن مصر بها  قوانين  محفزة لكن التطبيق هو التحدي الاكبر   قائلاً : " كنت عاوز أعرف إيه مشاكل التطبيق ولمست  الاسباب  أولها عدم إدارك منفذ القرار أو القانون لاهمية القرار مش فاهم هو بيعمل إيه ؟ ".


وكشف أنه في إطار التعامل مع هذه المشكلات على سبيل المثال  قضية " تخصيص الاراضي تم عبر الحوار  للقضاء على الروتين وشرح إنفاذ القانون لمنفذه واهمية ذلك، قائلاً : "  : تخصيص الارض  عندي في الهيئة لجنة البت المنوط بها تخصيص الاراضي بإستثناء الصناعية  التي هي إختصاص هيئة التنمية الصناعية والتي شهدت تغيراً بنسبة 180 درجة مؤية    بعد تغيير قيادتها وهو قادم من القطاع الخاصايضاً  وعبر التنسيق معنا في الهيئة  بنسهل الامور على المستثمر وعملنا نقاش مع منفذ القانون  على مدار ثلاث إجتماعات ونجحنا بعد ذلك بعد شرح  خطورة تأخير تنفيذ القانون  ليوم واحد  خطره على المستثمر وخسائرة  وبعد هذه الاجتماعات  نجحنافي تخصيص 100 قطعة أرض  ".


موضحاً أهمية   تفعيل قانون الهيئة العامة للاستثمار بشكل حقيقي وأنها قبلة المستثمرين  قائلاً : " ماعملتش حاجة جديدة فقط  بنفذ إختصاص  الهيئة الحقيقي   كما هو منصوص عليه في طبيعةعملها وفقاً لصحيح القانون ".

 

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