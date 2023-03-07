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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف شبابي يمكن شراؤه من ريلمي

فئة 5 آلاف جنيه ..
فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل هاتف شبابي من ريلمي يمكنك شراؤه

يعد هاتف Realme C35 واحدا من أفضل هواتف ريلمي التي تقدم مواصفات جيدة مع أداء قوي بالإضافة إلى السعر المناسب الذي يمكنه أن يتوافق مع راغبي الشراء من الشباب ومحدودي الدخل، حيث يتوفر ضمن فئة 5 آلاف جنيه. 

 

وجاء هاتف ريلمي Realme C35 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وجودة + Full HD ، ودقة 1080 ×  2408 بيكسل، ومستشر للبصمة تحت الشاشة وتقنية FaceUnlock، مع نوتش على شكل قطرة ماء في منتصف الشاشة. 

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C35 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تضم مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل مع آخر للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر للعمق بدقة 0.3 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme C35 بمعالج من نوع Unisoc T616 ثماني النواة ووحدة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MP1 ، وذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X مع سعة تخزين 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي  هاتف ريلمي Realme C35  على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، مع ألوان الأسود والأخضر ، ووزن 189 جم .  

 

ويتوفر سعر هاتف ريلمي Realme C35  في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 300 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وحسب المتجر . 

سعر هاتف ريلمي Realme C35  في السوق المصري

   

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