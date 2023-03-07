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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 .. تعرف على الشروط

الحج
الحج

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للعمل الأهلي التنموي، إن فتح باب التقديم لحج جمعيات وزارة التضامن الإجتماعي يبدأ من اليوم حتي يوم 20 مارس، وطريقة التقديم تكون من خلال وسيلتين، التقديم اليدوي من خلال استمارة الحج التي تقدم من خلال الجمعيات الأهلية والإدارات الأهلية بكل محافظة على مستوي الجمهورية، وهناك التقديم الإلكتروني من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، التي تستقبل الرغبات الخاصة بالمواطنين الراغبين فى الحج عبر الأون لاين.

شروط التقديم إلى حج الجمعيات الأهلية 2023 

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه يشترط على المتقدم أن يكون لم يسبق له الحج طوال حياته، كذلك يشترط فيما يتعلق بالسن لدي السيدات الأقل من 45 عاما على أن يكون لديهم محرم شرعي، وللرجال الأقل من 25 عاما شرط وجود مرافق، ولا يوجد حد أقصي للسن، هذا العام السن متاح لجميع الأعمار، إضافة إلى أنه يشترط على المتقدم أن يكون مسجل بإحدي الجمعيات الأهلية بخض النظر عن تاريخ تسجيله بالجمعية.

وتابع مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للعمل الأهلي التنموي، أن هذا الأمر بخلاف الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة فيما يخص الفئات المرضية الغير مصرح لهم بأداء فرض الحج هذا العام فى إطار صحتهم، وهم أصحاب أمراض الكلي التي تطلب حالاتهم غسيل كلوي، وحالات إلتهاب الرئة المتأخرة وحالات القلب المتأخرة والحوامل فى الأشهر الأولي والأخيرة، وأصحاب السمنة المفرطة.

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